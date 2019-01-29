باريس سان جيرمان يضم لاعب أرجنتيني مقابل 40 مليون يورو

شارك باريديس مع زينيت الروسي في 22 مباراة خلال الموسم الجاري

الاقتصادي:

أعلن نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني لياندرو باريديس لاعب خط وسط نادي "زينيت سان بطرسبورج" الروسي مقابل 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وذكر النادي الباريسي أنه، ضم باريديس (24 عاماً) خلال الميركاتو الشتوي الجاري ولمدة 4 مواسم ونصف الموسم حتى يونيو (حزيران) 2023.

ويأتي خيار "البياسجي" (لقب سان جيرمان) بالتعاقد مع باريديس ليكون بديلاً للفرنسي أدريان رابيو الذي لم يجدد عقده مع الفريق حتى الآن.

وشارك الأرجنتيني باريديس مع فريقه الروسي في 22 مباراة بجميع المسابقات خلال الموسم الجاري، وأحرز 4 أهداف لفريقه وصنع 4 أهداف آخرين.

وبدأ باريديس المولود في يونيو (حزيران) 1994، مسيرته الكروية في أشبال نادي "بوكا جونيورز" في بلده الأرجنتين، واستمر معه حتى موسم 2014، وانتقل بعدها إلى نادي "كييفو فيرونا" الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ولعب باريديس مع نادي "روما" الإيطالي لثلاثة مواسم حتى عام 2017، تخللها موسم إعارة وحيد لنادي "إمبولي" الإيطالي.

وخاض اللاعب الأرجنتيني مع منتخب بلاده نحو 9 مباريات، كما وسبق له اللعب في صفوف المنتخب تحت سن 17 و19 سنة قبل عدة سنوات.