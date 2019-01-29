رسمياً.. اندماج أبوظبي التجاري والاتحاد والهلال في النصف الأول

ستتم الصفقة بين أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد من خلال عملية اندماج قانوني

الخليج 365 - الإمارات:

اتفق "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك الاتحاد الوطني" على اندماج المؤسستين المصرفيتين، ومن ثم استحواذ الكيان المدمج الجديد على "مصرف الهلال" مقابل مليار درهم، وستواصل البنوك الثلاثة مزاولة الأعمال بشكل مستقل، إلى أن يدخل الاندماج حيّز التنفيذ في النصف الأول 2019.

وحسب ما أوردت صحيفة "البيان"، سيصدر أبوظبي التجاري بوجب الاندماج أسهم جديدة لصالح مساهمي "بنك الاتحاد الوطني" بمعدل 0.5966 سهماً في "بنك أبوظبي التجاري" مقابل كل سهم كانوا يملكونه في بنك الاتحاد، أي ما مجموعه 1,641,546,697 سهماً جديداً سيتم إصدارها لصالح مساهمي بنك الاتحاد.

وستتمّ الصفقة المقترحة بين "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك الاتحاد الوطني" من خلال عملية اندماج قانوني، وستحمل المجموعة المصرفية الجديدة هوية "بنك أبوظبي التجاري"، وسيحتفظ "مصرف الهلال" باسمه وعلامته التجارية وسيزاول نشاطه كوحدة منفصلة للخدمات المصرفية الإسلامية ضمن المجموعة الجديدة.

وعقب الاندماج، سيتم شطب إدراج أسهم بنك الاتحاد في "سوق أبوظبي للأوراق المالية"، بينما سيحتفظ البنك المدمج بالتسهيلات القانونية الخاصة بـ"بنك أبوظبي التجاري".

وقالت مصادر مصرفية إن صفقة اندماج "بنك أبوظبي التجاري" و"بنك الاتحاد الوطني" و"مصرف الهلال" في حال تمت ستخلق كياناً بأصول تبلغ 115 مليار دولار (420 مليار درهم)، ليكون خامس أكبر بنك في دول "مجلس التعاون الخليجي".

وقالت مصادر مصرفية مسؤولة العام الماضي إن أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني والهلال تبحث الاندماج بشكل جدي، لتشكيل كيانين مصرفيين، أحدهما تقليدي والآخر إسلامي، بدعم من الحكومة التي تستحوذ على حصص كبيرة في البنوك الثلاثة.

وتملك "حكومة أبوظبي" 62.5% من أسهم "بنك أبوظبي التجاري"، بينما تملك 50% من أسهم "بنك الاتحاد الوطني"، إلى جانب ملكيتها الكاملة لـ"مصرف الهلال".

وسبق لبنكين إماراتيين الاندماج العام الماضي، حيث اندمج "بنك أبوظبي الوطني" و"بنك الخليج الأول" مطلع أبريل (نيسان) 2017، ونتج عن الاندماج "بنك أبوظبي الأول" كأكبر بنك في الشرق الأوسط.