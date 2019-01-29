شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام التعاملات بهبوط الأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.49% خاسرا عدد 42.45 نقطة ليغلق عند مستوى 8581.48 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 3.4% رابحا عدد 95.89 نقطة ليغلق عند مستوى 2912.39 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 152 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 96 شركة. وتراجع 14 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.70%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.22%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.13%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.93%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.74%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.63%.

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