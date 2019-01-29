شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: إطلاق مشروع لرقمنة التعليم الجامعى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع والتصميم، إن الكثير من الشركات العالمية التي تعمل في الصناعات التقليدية اندثرت بسبب التغير التكنولوجى الهائل، وهو ما يمكن أن تتعرض له الحكومات أيضا إذا لم تطور أساليب العمل وتحدث التحول الرقمى بشكل صحيح.

وأضاف عثمان خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة ورش بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى"، أن الخلخلة التكنولوجية التي تحدث في العالم يمكن أن تعجل بصعود دول، والعالم الاستراتيجي في هذه الحالة هو العنصر البشرى الذى تتميز مصر بقوته.

وأكد عثمان على التطور الكبير بمنظومة ريادة الأعمال في مصر ولكن رغم ذلك فإنها لا تناسب مكانة مصر، وهو ما يحتاج لوجود منهجية واضحة وآليات وخطوات محددة تسير عليها كل أجهزة الدولة نحو التحول الرقمى.

وأعلن مستشار وزير الاتصالات عن إطلاق برنامج لرقمنة التعليم فى المرحلة الجامعية، ويهدف إلى تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات ذكية في كل مراحل العملية التعليمية.

وأشاد عثمان بالمنهجية التي يتبناها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية لعمل برنامج متكامل للتحول الرقمى في كافة القطاعات، من خلال إيجاد منهجية وتطبيق التكنولوجيا الملائمة واستدامتها، معلنا استعداد الحكومة للتعاون للوصول إلى خطة عمل تتبناها للتحول الرقمى في مصر.