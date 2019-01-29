شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يخيم على سوق الصرف.. والجنيه يحافظ على مكاسبة أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الهدوء الحذر، فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، فى سوق الصرف، وذلك بعد موجة من تراجعات أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ حجم التراجع نحو 30 قرشا فى المتوسط، مما اعتبره المتعاملون أكبر تراجع يومى للدولار منذ عامين تقريبا، ليحافظ الجنيه على مكاسبه أمام الدولار.
وكان أكبر تراجع يومى للدولار منذ سنتين تقريبا (خلال منتصف فبراير 2017)، حيث تراجع سعر الدولار بنحو 40 قرشًا، ليسجل 16 و16.1 جنيه للشراء والبيع، مقابل 16.39 جنيه للشراء و16.49 جنيه للبيع فى تلك الفترة.
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