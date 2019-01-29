شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترفع الحظر عن بعض الواردات وتفرض رسوما 30-200% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التجارة الجزائرية اليوم الثلاثاء، إن الجزائر رفعت حظرا عن واردات عدد من السلع، وفرضت بدلا من ذلك رسوما جمركية بين 30 و200%.

وقالت الوزارة على موقعها الإلكترونى إن الإجراء الجديد يسمح باستيراد منتجات مثل الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية والمواد الخام وبعض السلع الغذائية.

وأضافت، أنه أصبح مسموحا استيراد السلع والمنتجات التى تقرر وقف استيرادها فى 2018، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الشركات المحلية وحماية الصناعات الناشئة فى البلاد.

كانت الجزائر فرضت حظرا على 851 منتجا العام الماضى فى مسعى لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض إيرادات النفط والغاز، المصدر الرئيسى لإيرادات الدولة، غير أن فاتورة واردات البلاد تظل مرتفعة بسبب ضعف الإنتاج المحلى من غير الطاقة.