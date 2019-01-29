شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الثلاثاء 29-1-2019 والعملة الأوروبية تنخفض أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء الموافق 29-1-2019، ومقارنة بختام تعاملات الأمس، انخفض سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى على مستوى كافة البنوك اعلاملة فى مصر، بالغا، 20.07 جنيه للشراء، و 20.24 جنيه للبيع.

فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى...

سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك المركزى

20.02 جنيه للشراء

20.18 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.07 جنيه للشراء

20.24 جنيه للبيع





سعر اليورو فى بنك مصر

20.07 جنيه للشراء

20.24 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك البركة سعر اليورو فى بنك البركة

19.99جنيه للشراء

20.30 جنيه للبيع





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.32 جنيه للشراء

20.45 جنيه للبيع





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.06 جنيه للشراء

20.23 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.05 جنيه للشراء

20.21 جنيه للبيع