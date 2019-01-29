شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزيرة التخطيط: الانتقال للعاصمة الإدارية فرصة ذهبية للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التحول الرقمى أصبح واقعا، وأن لدينا فرصة ذهبية لهذا التحول بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت لبيب خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى" ضمن سلسلة ورش عمل لهذا الموضوع، أن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والمجلس القومى للمدفوعات اللذان تم إنشاؤهما فى عام 2017 يقوما بدور كبير فى التنسيق بين الجهات المختلفة لدعم التحول الرقمى.

وحول أعداد العاملين بالجهاز الإدارى فى الوقت الحالى، أشارت لبيب إلى أن العدد انخفض بشكل كبير، ويجرى حاليا حصر لأعداد موظفى الجهاز الإدارى للدولة فى مراحله الأخيرة للوصول إلى حصر حقيقى للأعداد الحالية.

وأكدت نائب وزير التخطيط على أن الرئيس والحكومة يوليان أهمية كبيرة للإصلاح الإدارى والتحول الرقمى، لافتة إلى أن هذا التحول ليس مسئولية وزارة التخطيط وحدها أو الاتصالات وإنما كافة جهات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وعن مرجعية الحكومة فى خطة الإصلاح الإدارى، أشارت لبيب إلى أن الوزارة اعتمدت فى خطتها على الدستور وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة خاصة الهدف الـ16، ورؤية مصر 2030 ما يتعلق بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات.

وأشارت لبيب إلى أن 90% من معلومات البشرية ظهرت خلال العامين الأخيرين، وهو مؤشر على أهمية المعلومات والبيانات، لافتة إلى أن دور الحكومة هو تصميم المستقبل.

وأعلنت لبيب عن بدء الترويج لجائزة التطبيقات الذكية بالجامعات مع بداية الفصل الدراسى الثانى، والتى تصل إلى مليون جنيه للمشروع الفائز لفريق يتكون من 3 – 8 طلاب لا يشترط وجودهم بنفس الجامعة، على أن يقوم هذا الفريق بتصميم تطبيقات لحلول التحديات التى تواجهها 10 قطاعات تم اختيارها كبداية، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، فى إطار البروتوكول التى وقعته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع محمد بن راشد حاكم دبى فى فبراير 2018 لتشجيع المبادرات الشبابية للابتكار.