شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 29-1-2019 والعملة تواصل انخفاضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الريال السعودى، تراجعه خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 29-1-2019، منتصف تعاملات الأسبوع المصرفى، لليوم الثانى على التوالى، ليصل إلى 4.70 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وكانت العملة السعودية، شهدت انخفاضا أمام الجنيه المصرى منذ تعاملات الأمس، الاثنين، بعد حالة من الاستقرار شهدتها على مدار الفترة الماضية، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.68 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.70 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.70 جنيه للبيع