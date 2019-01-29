تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.15% رابحا عدد 7.56 نقطة ليغلق عند مستوى 5185.21 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحا عدد 20.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5415.08 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% خاسرا عدد 16.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4766.66 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 240 مليون سهم بقيمة 30.4 مليون دينار كويتى عبر 5908 صفقة.
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.64%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.96%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.49%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.20%.
وجاء سهم "جى اف اتش المااية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 1.78%، تليه بوبيان بنسبة 1.53%، ثم مشاريع بنسبة 1.45%، فيما تصدر سهم "وطنى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 0.68% ثم المتكاملة بنسبة 0.66%، ثم صناعات بنسبة 0.60%.
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