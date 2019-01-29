أمانات تستثمر 1.3 مليار درهم في قطاعي الصحة والتعليم 2018

الخليج 365 - الإمارات:

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"شركة أمانات القابضة" شمشير فاياليل إن الشركة استثمرت العام الماضي 1.3 مليار درهم في قطاعي الصحة والتعليم.

وكشف فاياليل في حديث لقناة "العربية" عن خطط الشركة لإنشاء منصة للتعليم العالي، متوقعاً طرح المنصة مستقبلاً في السوق المالية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لأمانات في أكتوبر (تشرين الأول) أن الشركة استثمرت نحو 80% من رأسمالها وبقي لديها 20%، وأنها تركز حالياً على إدارة المحافظ.

وانخفضت أرباح أمانات إلى 24.3 مليون درهم نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة مع 39.9 مليون درهم أرباح الفترة نفسها 2017، بتراجع 39%.

واستثمرت أمانات 705 ملايين درهم في عدد من الصفقات الاستراتيجية خلال النصف الأول 2018، ما رفع الحجم الإجمالي لاستثمارات الشركة منذ تأسيسها وحتى نهاية الفترة المذكورة إلى أكثر من 1.5 مليار درهم.

وتأسست أمانات القابضة من قبل 37 مستثمر محلي وعالمي، وتعتبر أول إصدار يدرج في "سوق دبي المالي" لشركة تنشط في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، وبدأ التداول عليها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014.