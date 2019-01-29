أصول الإمارات دبي الوطني ريت تتراجع إلى 284 مليون دولار

بلغت قيمة المحفظة العقارية للشركة 456 مليون دولار

الخليج 365 - الإمارات:

تراجع صافي أصول "شركة الإمارات دبي الوطني ريت" إلى 284 مليون دولار (1.11 دولار للسهم)، خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مقارنةً مع 285 مليون دولار في الربع السابق.

ونقل موقع "مباشر" عن بيان الشركة إن الانخفاض يعود لخسائر التقييم الناجمة عن زيادة العرض أمام الطلب في السوق العقارية المحلية.

وبلغت قيمة المحفظة العقارية للشركة 456 مليون دولار في الربع الثالث، مقابل 459 مليون دولار في الربع السابق، وشملت المحفظة استثمارات متنوعة في 11 عقاراً من العقارات المكتبية والسكنية والأصول العقارية البديلة.

وبينت الشركة أن نسبة إشغال محفظتها الاستثمارية بلغ 88%، وبلغ المتوسط المرجّح للمدة المتبقية من عقود الإيجار غير المنتهية 3.61 سنوات.

وانخفض صافي أصول "شركة الإمارات دبي الوطني ريت" إلى 285 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وحصلت الشركة وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على تسهيلات تمويلية تقوم على مبدأ المرابحة بقيمة 75 مليون دولار (275 مليون درهم) من "بنك ستاندرد تشارترد"، بهدف دعم تنويع محفظتها الاستثمارية.

وتخضع "شركة الإمارات دبي الوطني ريت" لإدارة "شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ"بنك الإمارات دبي الوطني".