«البورصة» تواصل الصعود مع بداية تعاملات الثلاثاء

واصلت البورصة صعودها مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها خلال اليومين الماضيين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.31% مع بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 13955 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.05%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفعت بنسبة 0.68% بنهاية تعاملات أمس الاثنين عند مستوى 13911 نقطة، مدعومًا بمشتريات الأجانب.

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