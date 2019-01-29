ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.47% رابحا عدد 6.53 نقطة ليغلق عند مستوى 1385.80 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 10.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.8 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 26.14% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 3.88%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.15%، سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.09%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.96% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 1.82%. فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 4.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.67%.

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