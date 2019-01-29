شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى هامشيا بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسرا عدد 4.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2566.10 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 101.4 مليون سهم محققة ما قيمته 142.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2294 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفض 11 سهما، واستقر سهمان.

وتراجعت عدد 3 قطاعات، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.28%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.91%، وقطاع الاستثمار بنسبة 0.13%، فيما ارتفع 4 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.93%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.67%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.58%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.28%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دبى الوطنية للتأمين بنسبة 7.14%، ثم شركة أرامكس بنسبة 3.17%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة بنك المشرق بنسبة 10%، ثم شركة عمان للتأمين بنسبة 9.88%.