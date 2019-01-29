شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-1-2019 واستمرار تراجع العملة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار، تراجعه خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 29-1-2019، منتصف تعاملات الأسبوع المصرفى، ليصل إلى 17.58 جنيه للشراء، و 17.68 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وكانت العملة الأمريكية، شهدت انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصرى على مدار اليومين الماضيين بقيمة تجاوزت 25 قرشا، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الثلاثاء، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع