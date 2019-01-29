شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من البنك الأهلى المصرى فى زيارة للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من البنك الأهلى المصرى، برئاسة يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس الإدارة ومجموعة من قيادات البنك، بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية العملاقة، والتى تقع ضمن المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد والجارى انشاؤها حاليا، وذلك فى اطار خطة البنك الأهلي، التى تستهدف دعم كافة المشروعات التنموية والقومية.

شمل برنامج الزيارة البداية بعرض تفصيلى من المهندس كريم سامى سعد رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، للمشروع، تضمن مكوناته وحجم أعماله ومراحل تنفيذه والشركات المحلية والعالمية المستهدف جذبها للاستثمار بتلك المنطقة، أعقبه قيام الوفد بجولة ميدانية بالمشروع للتعرف وكذا زيارة مدينة سلام مصر المليونية الجارى انشاؤها بنفس المنطقة.

ومن جانبه قال، يحيى أبو الفتوح، إن اهتمام البنك الأهلى بتقديم الدعم للمشروع، يأتى إيمانا منه بأهمية الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز للمنطقة الصناعية ببور سعيد عالميا، حيث تقع فى المنطقة التى تصل بين قارات أوروبا وافريقيا وأسيا.

ووجه أبو الفتوح، خلال الزيارة، الشكر للقائمين على المشروع، مؤكدا على دور البنك الأهلى المصرى الداعم للمشروع، والذى يتم من خلال دراسة احتياجاته التمويلية وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية التى يحتاجها المشروع والمصانع المزمع انشاؤها بالمنطقة الصناعية.

وتابع قائلا: "إن ذلك يتم من خلال تواجد فرع للبنك داخل تلك المنطقة لتحقيق السهولة والسرعة فى تقديم تلك الخدمات الحيوية، وهو الدور الذى يتبناه البنك لدعم تلك النوعية من المشروعات لما تمثله من قيمة مضافة على مستوى الاقتصاد القومى وتوفير فرص عمل جديدة" .