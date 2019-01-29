شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29-1-2019 واستمرار تراجع الدولار والريال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 29-1-2019، منتصف تعاملات الأسبوع المصرفى، تراجع جماعى أمام الجنيه المصرى، حيث واصل كلا من الدولار الأمريكى والريال السعودى تراجعهما، فيما انخفض سعر اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى، مقارنة بختام تعاملات الأمس التى ارتفعت أسعار تلك العملات خلالها.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، ننشر أسعار العملات لليوم الثلاثاء، والتى جاءت، كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى مصر

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انخفاض كبير شهدته العملة الأمريكية على مدار اليومين الماضيين تجاوز 25 قرشا، وجاء سعره اليوم فى عدد من البنوك، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.69 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.57 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.58 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تراجع سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.07 جنيه للشراء، 20.24 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى تراجعا أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، بلغ "الاسترلينى" سعره 23.08 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

تراجع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى بمختلف البنوك اليوم الثلاثاء، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبحسب بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.70 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تراجع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، سجل سعره، 57.94 جنيه للشراء، 58.33 جنيه للبيع.