شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار القومى يبيع 50% من أسهم "الزجاج والبللور" لـ "القابضة المعدنية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مفاوضات طويلة استمرت منذ عام 2011، وقَع الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمود منتصر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الإستثمار القومى، عقد بيع (50%) من أسهم شركة النصر لصناعة الزجاج والبللورالمملوكة لبنك الإستثمار القومى للشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيمة بلغت 71 مليون جنيه، بحسب بيان للشركة القابضة اليوم.

بهذه الصفقة تصبح شركة النصر لصناعة الزجاج والبللور مملوكة بالكامل للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كانت الشركة القابضة قد ضخت إستثمارات بقيمة ( 262 ) مليون جنيه فى شركة الزجاج والبللورلإعادة تأهيل وتطوير الشركة ، وإنشاء مصنع للزجاج المسطح المنقوش ومصنع للأدوات المنزليه ، وتعتزم تبنى خطة طموح لتحويل الشركة إلى صرح صناعى تتعدد فيه خطوط الإنتاج والمنتجات .

جدير بالذكر أن الشركـة يبلـغ رأس مالهـا حاليــاً ( 30 ) مليون جنيه، وقـد حققـت إيـرادات بلغـت ( 178 ) مليون جنيه للعام المالى 2017 / 2018 مقابل ( 88 ) مليون جنيه في العام السابق بنسبة تطور ( 202 % ) كما حققت الشركة صافى ربح يبلغ (16.4) مليون جنيه خلال العام المالى 2017 / 2018 مقابل ( 6.1 ) مليون جنيه في العام السابق بنسبة تطور( 269% ) .

وفى السياق ذاته قام الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بتعيين المحاسب يحيي أحمد عبد الفتاح عيش عضواً متفرغاً للشئون المالية لشركة النصر للزجاج والبللور إعتباراً من 1 مارس 2019 يحمل " عيش " درجة الماجيستير فى إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ويشغل حالياً منصب المدير المالى لقطاع أفريقيا لشركة لافا العالمية وكان يشغل منصب مدير مالى لشركة سيمنس العالمية .