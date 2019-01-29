شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات العرب والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2236 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13916 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 684 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1721 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.