شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يعمق خسائره لمستوى أدنى جديد خلال 6 أسابيع وقد يتخلي عن مستويات 3,000$ قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتعمق خسائرها لليوم الخامس على التوالي ، مسجلة مستوى أدنى جديد خلال ستة أسابيع ، وقد تتخلي عن مستويات 3,000$ لكل وحدة بتكوين قريبا جدا ، فى حال استمرت عمليات البيع المفتوحة التي تسيطر حاليا على تعاملات السوق الرقمية.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:53بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,350$ بانخفاض قدره 81$ بنسبة 2.4%،حيث سعر الافتتاح عند 3,431$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,438$ ، و أدنى سعر عند 3,322$ الأدنى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وانخفضت أسعار البتكوين بالأمس بنسبة 2.9% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات البيع المفتوحة بالسوق.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 111 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

على الرغم من تفاؤل البعض حيال سوق التشفير على المدي الطويل ،غير إن حركة السعر على المدي القصير لا تزال محبطة جدا ، حيث لا يزال السوق غير قادر حتى اللحظة على العثور على قاع قوي ثم الدخول فى مرحلة تعافي ، الأمر الذي يسبب الانزعاج حاليا تجاه السوق.

ومع استمرار عمليات البيع المفتوحة التي تسيطر على السوق فى الوقت الحالي ، أصبحت أسعار البتكوين على مشارف التخلي عن مستويات 3,000$ للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر2017.

تعاذ عمليات البيع المفتوحة الحالية إلى مخاوف حيال احتمالات تأجيل قرار الموافقة أو رفض إدراج صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى استمرار تحذير كبري المؤسسات فى وول ستريت تجاه الأصول الرقمية.

وفى الوقت نفسه يعتقد يان فان إيك الرئيس التنفيذي لشركة فان إيك أن مستثمري البتكوين بدءوا يتحركون نحو فئات الأصول التقليدية مثل الذهب.

وأوضح يان فان أن البتكوين جذب انتباه المستثمرين فى عامي 2017 و 2018 لكن الوضع يبدو الآن مختلفا.

وخلال مقابلته مع تليفزيون CNBC قال يان فان إيك أننا قمنا باستطلاع رأي لنحو 4,000 من مستثمري البتكوين ،وجدنا أن استثمارهم الأول فى عام 2019 هو فى الواقع ذهب!!