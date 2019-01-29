شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن نتائج الأهلية للدورة الـ 15 والان نبدء بالتفاصيل

كشف برنامج حساب المواطن، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة "لشهر فبراير" وأكد البرنامج أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: http://ca.gov.sa



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