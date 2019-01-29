الإمارات والسعودية تطلقان مشروع عابر لإصدار عملة رقمية

ستستخدم العملة في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل

الخليج 365 - خليجي:

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" و"مصرف الإمارات المركزي" مشروع "عابر" لإصدار عملة رقمية يتم استخدامها بين المملكة والإمارات.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن بيان مشترك لمؤسسة النقد والمصرف المركزي إن العملة ستستخدم في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة وذلك في إطار إثبات مفهوم (Proof-of-concept).

وإثبات المفهوم هو إدراك طريقة معينة أو فكرة لإظهار الجدوى منها بهدف معاينة إمكانية التطبيق، التنفيذ، أو الاستخدام، ويكون هذا الإثبات عادةً بشكل تطبيق صغير ويمكن أن يكون مكتمل أو غير مكتمل الخصائص.

وعزا الطرفان إطلاق المشروع إلى الرغبة بتجربة ذات التقنيات التي سبق واستخدمتها بعض الدول، حيث بدأت البنوك المركزية في بعض الدول بتنفيذ مشاريع تجريبية بغية استكشاف أبعاد تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة التي استخدمت في تداول العملات الرقمية.

ويتركز مشروع "عابر" على فهم أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، وتأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، إضافة إلى إيجاد وسيلة لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

واختار الطرفان إطلاق المشروع بشكل مشترك بدلاً من التنفيذ بشكل مستقل في كل دولة، لامتلاك كل من السعودية والإمارات على حدة نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها.

وحول الآلية المتفق عليها في تنفيذ مشروع "عابر"، بينت مؤسسة النقد والمصرف المركزي، أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من البنوك في كل دولة.

وفي حال تبين عدم وجود عوائق فنية خلال التجربة، ستتم دراسة النواحي الاقتصادية والمتطلبات القانونية للاستخدامات المستقبلية.

وبدأت كل من الإمارات والسعودية العام الماضي في استخدام عملة رقمية اشتركتا في تطويرها وسيتم استخدامها في تسويات عابرة للحدود، حسب محافظ "مصرف الإمارات المركزي" مبارك راشد المنصوري.

وبحثت الإمارات والسعودي قبل 10 أعوام إمكانية إطلاق عملة موحدة بين أعضاء "مجلس التعاون الخليجي"، الذي يضم 6 دول، لكن الإمارات انسحبت من المشروع في 2009.