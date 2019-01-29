كم سينفق العالم على تكنولوجيا المعلومات في 2019؟

توقع التقرير أن ينمو الإنفاق العالمي على البرامج بـ8.5% في عام 2019

الاقتصادي:

توقع تقرير جديد أن يصل حجم الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات إلى 3.76 تريليون دولار في عام 2019، بزيادة 3.2% عما كانت عليه في 2018.

وذكر تقرير صادر عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" يوم الإثنين، أن الشركات التي تعتمد على التخزين السحابي، أحد المحركات الرئيسية لإنفاق تكنولوجيا المعلومات، ستستمر برمجياتها في إظهار نمو قوي بهذا الخصوص.

وتوقع التقرير أن ينمو الإنفاق العالمي على البرامج بـ8.5% في عام 2019، ومن المرجح أن ينمو بنسبة 8.2% خلال عام 2020 ليصل إلى 466 مليار دولار.

وذكر نائب رئيس الأبحاث في "جارتنر" جون ديفيد لافلوك في بيان: "على الرغم من عدم اليقين الذي أثارته شائعات الانكماش وحرية خروج بريطانيا وحروب التجارة والتعريفات، فإن السيناريو المرجح لإنفاق تكنولوجيا المعلومات في 2019 هو النمو".

وأضاف "هناك الكثير من التغييرات الديناميكية التي تحدث فيما يتعلق بالأقسام التي ستقود النمو في المستقبل، حيث ينطلق الإنفاق من القطاعات المشبعة كالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والبنية الأساسية لمراكز البيانات الداخلية إلى الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء".

ومع تحول المزيد من الميزانية إلى البرامج كخدمة (SaaS)، يرجح أن تزيد المؤسسات من الإنفاق على برامج تطبيقات الشركات في عام 2019.

وأشارت "جارتنر" إلى أنه على الرغم من التباطؤ في سوق الهواتف المحمولة، فإن قطاع الأجهزة المحمولة سينمو بنسبة 1.6% في عام 2019.

وذكرت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية "جارتنر" خلال العام الماضي، أن إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكنولوجيا المعلومات وصل إلى 155 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 3.4% عن 2017.

وتعتمد منهجية "جارتنر"، الخاصة بتوقعات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بشكل كبير على التحليل الدقيق لمبيعات آلاف الشركات ضمن المجموعة الكاملة من خدمات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات، وتستخدم أبرز تقنيات الأبحاث المدعمة بموارد الأبحاث الثانوية لبناء قاعدة بيانات شاملة لحجم السوق الذي تستند إليه توقعاتها.