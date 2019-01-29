شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: 50% زيادة فى كميات المكرونة المخصصة لـ"التموين" خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن النائب طارق حسانين رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، انه بعد نجاح دخول سلعة المكرونة ضمن المقررات التموينية فى الشهر الأول، وإقبال المواطنين عليها نتيجة اختيار منتجات ذات جودة عالية لكبرى الشركات المتميزة وذات أسماء وعلامات تجارية معروفة بالأسواق، تم الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على زيادة كميات سلعة المكرونة بنسبة 50% خلال شهر فبراير.

ومن جانبه قال وجدى المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى بيان له اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توريد 30 ألف طن خلال شهر فبراير بعدما كانت الكميات 20 ألف طن خلال شهر يناير الجارى، وذلك نتيجة الاقبال الكبير من جانب المواطنين على صرف سلعة المكرونة من خلال بطاقات التموين.

وأشار "المشد" إلى انه سيتم مضاعفة الكميات لتصل إلى 40 ألف طن خلال شهر مارس المقبل، وإنه جارى توريد الكميات المخصصة لشهر فبراير المقبل إلى وزارة التموين ، لافتا إلى انه بالرغم من ارتفاع سعر الدقيق إلى 350 جنيه للطن، وكذلك ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتكاليف نقل سلعة المكرونة إلى مخازن شركات وزارة التموبن بالمحافظات المختلفة، إلا أن اصحاب الشركات والمنتجين حريصون على عدم زيادة أسعار المكرونة الموردة إلى الوزارة خلال شهر فبراير.

وقال: "أصحاب الشركات لديهم اصرار على تحمل الزيادة، خاصة أن الحكومة حريصة على توفير السلع الاساسية للمواطنين على بطاقات التموين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وإن غرفة صناعة الحبوب ستعمل على دخول شركات جديدة متميزة فى صناعة المكرونة لتوفير الكميات المتعاقد عليها" .

واضاف وجدى المشد، أن أسعار سلعة المكرونة المتميزة تتراوح فى الأسواق، بسعر من 5 إلى 6 جنيهات للكيس، بوزن من 350 إلى 400 جرام، فى حين يتم طرح نفس هذه المنتجات وبجودة عالية على بطاقات التموين بسعر أقل هو 4 جنيهات للكيس ووزنه 500 جرام، مما يؤكد طرح المكرونة على بطاقات التموين بأوزان أكبر وبأسعار مخفضة تصل إلى30%، مقارنة بأسعار نفس منتجات هذه الشركات فى الأسواق الأخرى .

وأشار إلى أن أعضاء الغرفة وشعبة المكرونة، سيستمرون فى الوقوف بجانب الدولة ووزارة التموين لتوفير السلع الأساسية ذات جودة عالية خاصة المكرونة لطرحها بجانب الأرز على بطاقات التموين، بجانب العديد من السلع الأخرى التى تطرحها وزارة التموين، ضمن المنظومة.

ولفت إلى أن توفير سلع المكرونة، كسلعة موازية للأرز، سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية، حيث يتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، مما يعمل على خلق منافسة شريفه لصالح المستهلك، خاصة وأن الشركات المورده تعد من كبرى الكيانات المتخصصة فى صناعة إنتاج المكرونة فى الأسواق المصرية.

وأوضح انه تم الاتفاق مع وزارة التموين بعدم توريد سلعة المكرونة من الشركات، إلا بعد الاتفاق مع الغرفة من أجل اختيار أفضل الشركات المتميزة فى صناعة سلعة المكرونة.

وكانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس الغرفة، اتفقت على توريد سلعة المكرونة إلى وزارة التموين، وذلك بعد موافقة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على المذكرة التى قدمتها الغرفة فى وقت سابق بشأن استعدادها لتوريد كميات كبيرة من سلعة المكرونة لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة، وأقل من الأسواق الأخرى.