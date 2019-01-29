أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 -1 – 2019 فى الأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 يناير، ارتفاع طفيف بقيمة جنيه واحد، رغم صعود سعر الذهب عالميا قرابة 9 دولارات، لكن انخفاض سعر الدولار فى البنوك المصرية يحجم زيادة أسعار الذهب فى الأسواق ويحد من استجابة الأسعار فى مصر للتحرك العالمى للأوقية.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 21 : 640 جنيها للجرام عيار 18: 548 جنيها للجرام عيار 24: 731 جنيها للجرام الجنيه الذهب: 5120 جنيها أوقية الذهب: 1308 دولارا يقدم ”الخليج 365” خدمه لقراءه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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