شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع مع بحث المستثمرين عن الأمان فى المرافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الثلاثاء، فى الوقت الذى أقبل فيه المستثمرون إلى الأسهم التى تُعتبر ملاذا آمنا فى أوقات الضبابية الاقتصادية بعد سلسلة من تحذيرات الأرباح الصادرة عن شركات أمريكية وفى ظل استمرار المخاوف بشأن الخلافات التجارية.

وعزف المستثمرون عن الأسهم المنكشفة على الخلافات التجارية الأمريكية الصينية ووقع سهم ساب، أكبر شركة تكنولوجيا أوروبية من حيث القيمة، تحت ضغط بعد إعلان نتائج أعمال الشركة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.2% بحلول الساعة 0841 بتوقيت جرينتش، فى مكاسب بقيادة قطاعات المرافق والسلع الشخصية والمنزلية. وقفز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطانى قبيل تصويت مهم في البرلمان يتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبى.

وتراجع المؤشر داكس الألمانى، المنكشفة شركاته على الصين بشكل خاص، 0.2% فى الوقت الذى عززت فيه تحذيرات أرباح صادرة عن كاتربيلر وويرلبول وان-فيديا لصناعة الرقائق المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الصينى.

وكانت أسهم شركات السلع الفاخرة والتكنولوجيا والسيارات، الشديدة التأثر على وجه الخصوص بالخلافات التجارية، من بين أكبر القطاعات الهابطة. وتراجع مؤشر قطاع السيارات 1.2% فى حين هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا 1%.

وتُعلن ال.فى.ام.اتش، أكبر مجموعة للمنتجات الفاخرة فى العالم، نتائج أعمالها للعام 2018 بعد انتهاء الجلسة.