شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحا عدد 0.440 نقطة ليصل إلى مستوى 5178.17 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.29% رابحا عدد 15.640 نقطة ليصل إلى مستوى 5407.71 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.56% خاسرا عدد 26.830 نقطة ليصل إلى مستوى 4756.67 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 184.5 مليون سهم بقيمة 20.2 مليون دينار كويتى عبر 4158 صفقة.
وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.30%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.02%، فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها قطاع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.06%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.94%، ثم النفط والغاز بنسبة 0.83%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%.
وجاء سهم "وثاق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 23.08%، تليه نور بنسبة 10.91%، ثم مراكز بنسبة 9.13%، فيما تصدر سهم "تمدين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.14% ثم سنرجى بنسبة 6.87%، ثم تمدين بنسبة 6.34%.
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