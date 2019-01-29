شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المزارع السمكية.. الإنتاج السمكى يرتفع لـ1.8 مليون طن بزيادة 6.8% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى الإنتاج السمكى خلال عام 2017 ليصل إلى 1.82 مليون طن، مقابل 1.71 مليون طن، بنسبة زيادة 6.8%، ويرجع الفضل فى ذلك إلى المزارع السمكية، والتى احتلت المرتبة الأولى من حيث الإنتاج بنسبة 79.2% من إجمالى الكميات المنتجة.
وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى لعام 2017، جاء إنتاج البحيرات فى المرتبة الثانية بنسبة 10.1%، تلاه الإنتاج من المياه البحرية بنسبة 6.0%، ثم إنتاج المياه العذبة بنسبة 4.3%، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.4% من إجمالى الإنتاج السمكى .
وأشار البيان إلى حجم إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية، والذى بلغ 1.44 مليون طن عام 2017، مقابل 1.36 مليون طن عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 6.4%، ويرجع السبب فى ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية .
وفى سياق متصل، أوضح جهاز الإحصاء فى بيانه، أن مجموعة الأسماك العظمية (بلطى ، بورى ، دنيس ، قاروص ، موسى ، مرجان...)، احتلت المرتبة الأولى فى الإنتاج السمكى من حيث النوع، بنسبة 97.3%، يليها القشريات ( جمبرى، كابوريا ،..) والأصناف الأخرى بنسبة 1.1% لكل منهما، يليها الرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0.3%، ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0.2% من إجمالى الإنتاج السمكى.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المزارع السمكية.. الإنتاج السمكى يرتفع لـ1.8 مليون طن بزيادة 6.8% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.