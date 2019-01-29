شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب المزارع السمكية.. الإنتاج السمكى يرتفع لـ1.8 مليون طن بزيادة 6.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى الإنتاج السمكى خلال عام 2017 ليصل إلى 1.82 مليون طن، مقابل 1.71 مليون طن، بنسبة زيادة 6.8%، ويرجع الفضل فى ذلك إلى المزارع السمكية، والتى احتلت المرتبة الأولى من حيث الإنتاج بنسبة 79.2% من إجمالى الكميات المنتجة.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول النشرة السنوية لإحصاءات الإنتاج السمكى لعام 2017، جاء إنتاج البحيرات فى المرتبة الثانية بنسبة 10.1%، تلاه الإنتاج من المياه البحرية بنسبة 6.0%، ثم إنتاج المياه العذبة بنسبة 4.3%، وأخيراً حقول الأرز بنسبة 0.4% من إجمالى الإنتاج السمكى .

وأشار البيان إلى حجم إنتاج الأسماك بالمزارع السمكية، والذى بلغ 1.44 مليون طن عام 2017، مقابل 1.36 مليون طن عام 2016، بنسبة زيادة قدرها 6.4%، ويرجع السبب فى ذلك إلى زيادة عدد المزارع السمكية .

وفى سياق متصل، أوضح جهاز الإحصاء فى بيانه، أن مجموعة الأسماك العظمية (بلطى ، بورى ، دنيس ، قاروص ، موسى ، مرجان...)، احتلت المرتبة الأولى فى الإنتاج السمكى من حيث النوع، بنسبة 97.3%، يليها القشريات ( جمبرى، كابوريا ،..) والأصناف الأخرى بنسبة 1.1% لكل منهما، يليها الرئويات (قواقع ومحار) بنسبة 0.3%، ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) بنسبة 0.2% من إجمالى الإنتاج السمكى.