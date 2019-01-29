شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى التأمين والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.07% خاسرة 7.04 نقطة، ليصل إلى مستوى 10703.93 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 5.7 مليون سهم بقيمة 168.3 مليون ريال قطرى عبر 3782 صفقة، وارتفع 25 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقرار 3 أسهم. وتراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، وقطاع الصناعات بنسبة 0.11% أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.02%، وقطاع النقل بنسبة 0.35%.

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