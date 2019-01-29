شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة ينتهى من تحديث الهيكل التنظيمى لمعهد التخطيط القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من تحديث الهيكل التنظيمي لمعهد التخطيط القومى وذلك في إطار تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بتفعيل قانون الخدمة المدنية .

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تحديث واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وهو ما نفذه بالفعل مع عدد من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة.

وأكد رئيس الجهاز على أنه خلال تحديث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأي من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام ، يتم مراعاة المادتين 9 ، 75 من قانون الخدمة المدنية ، وكذا قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018، بشأن استحداث بعضن التقسيمات التنظيمية في وحدات الجهاز الإداري للدولة ، وهي التخطيط الاستراتيجي والسياسات ، والتقييم والمتابعة ، والمراجعة الداخلية ، والموارد البشرية، الدعم التشريعي إلى جانب نظم المعلومات .