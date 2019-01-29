شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني تحت الضغط قبيل تصويت برلماني جديد على الانفصال البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مع استمرار تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، وتحت ضغط تصويت جديد للبرلمان البريطاني على اتفاق معدل قدمته رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي" حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.15% حتى الساعة 08:05 جرينتش،ليتداول عند 1.3140$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3158$،وسجل الأعلى عند 1.3161$ ، والأدنى عند 1.3129$.

فقدت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" يوم الاثنين نسبة 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.3217$.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،حقق الجنيه ارتفاعا بنسبة 2.55% مقابل الدولار ، بأكبر مكسب أسبوعي منذ أيلول/سبتمبر 2017 ، وفى سادس مكسب أسبوعي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر 2017.

تحققت تلك المكاسب الواسعة بعد بيانات قوية عن سوق العمل فى المملكة المتحدة ، وبعد موافقة حزب الاتحاد الديمقراطي فى ايرلندا الشمالية على تقديم دعم مشروط لخطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حول الانفصال.

يصوت مجلس العموم البريطاني فى وقت لاحق اليوم بشكل مبدئي على اتفاق الحكومة حول الخطوات القادمة لانفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،يأتي هذا التصويت بعد إدخال تعديلات جديدة على الاتفاق قد تكون مرضية حاليا للبرلمان.

وذكرت تيريزا ماي أن التصويت النهائي على اتفاق الانفصال عقب تعديله سيتم يوم 13 شباط/فبراير المقبل ،الجديد بالذكر أن الفترة الانتقالية للتفاوض حول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي ستنتهي رسميا فى 29 آذار/مارس القادم.