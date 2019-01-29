شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والأنظار على المحادثات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على اللون الأحمر لتلحق بنظيرتها الأمريكية وسط قلق المستثمرين من كون الحرب التجارية بين واشنطون وبكين التي تشهد حالياً هدنه حتى مطلع آذار/مارس المقبل للتوصل لاتفاق تجاري بينهم ضرت بأرباح الشركات وبالأخص عقب نتائج الأعمال المخيبة للآمال لعملاق الصناعات الثقيلة الأمريكي شركة كاتربيلر وسلبية نتائج أعمال شركة نفيديا خلال الربع الرابع الماضي.

هذا وقد قدم المدعون الأمريكيون اتهامات جنائية لشركة هواوي تكنولوجيز الصينية مع زعمهم أن بأن أكبر مصنع للهواتف النقالة في الصين سرق أسرار تجارية من منافس أمريكي وارتكبت عمليات تزوير مصرفي بانتهاكها لعقوبات واشنطون ضد طهران والتعامل مع إيران، الأمر الذي أعاد التشكك في حلحلة الخلافات التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديين في العالم والتي ساهمت بشكل أو بأخر مؤخراً في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي.

بخلاف ذلك تتطلع الأسواق حالياً لتصويت البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغداً الأربعاء في واشنطون، وذلك قبل انطلاق الجولة الثانية من المحادثات التجارية بين واشنطون وبكين مع زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو لأمريكا الأربعاء وبعد غد الخميس ليجتمع مع الممثل التجاري الأمريكي لفتايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.73% ليخسر 11.37 نقطة ويصل إلى المستوى 1,544.14، كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.97% ليخسر هو الأخر 200.53 نقطة ويصل إلى المستوى 20,448.47.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.79% ليخسر 25.15 نقطة ويصل إلى المستوى 3,158.63، كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 1.16% ليخسر هو الأخر 30.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,566.73.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 0.85% ليخسر 233.15 نقطة ويصل إلى المستوى 27,343.81، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.48% ليخسر هو الأخر 10.46 نقطة ويصل إلى المستوى 2,166.84.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.63% ليربح 57.68 نقطة ويصل إلى المستوى 9,056.84، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.58% ليخسر هو الأخر 34.50 نقطة ويصل إلى المستوى 5,871.10.