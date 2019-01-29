ذهب الإمارات يحافظ على استقرار أسعاره لليوم الثالث

الخليج 365 - الإمارات:

واصلت أسعار الذهب عيار (24) و(22) اليوم الثلاثاء استقرارها لليوم الثالث في الأسواق المحلية للإمارات العربية المتحدة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار (24) 157.75 درهماً، واستقر سعر جرام الذهب عيار (22) عند 148.25 درهماً، وهي ذات الأسعار التي سجلها المعدن الأصفر أمس.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات إن الأسواق تشهد حالياً تحسناً في الطلب على المشغولات الذهبية من قبل الأفواج السياحية التي استأثرت بالنسبة الكبرى من الطلب في منافذ البيع.

وتوجه عدد من المتعاملين بداية العام الجاري إلى إعادة بيع السبائك والعملات الذهبية، للاستفادة من الزيادات السعرية التي سجلها الذهب، وفق ما قاله مسؤولو منافذ لبيع المشغولات والمجوهرات.

ونمت مبيعات الذهب الإجمالية في الإمارات بنسبة 32% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي إلى نحو 29.9 طن، منها 25.3 طن للمجوهرات، ونحو 4.6 طن للعملات وأدوات الاستثمار، حسب تقرير لـ"مجلس الذهب العالمي".