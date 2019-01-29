جلف كابيتال تتخارج من أمانة للرعاية الصحية

باعت أمانة حصة مسيطرة إلى مشترٍ استراتيجي في مجال الرعاية الصحية

الخليج 365 - الإمارات:

تخارجت "شركة جلف كابيتال" العاملة بمجال إدارة الأصول البديلة في منطقة الشرق الأوسط بنجاح من استثمارها في "شركة أمانة للرعاية الصحية" الإماراتية.

وتمكنت "جلف كابيتال" عبر ذراع التمويل الخاص بها "شركة جلف كريديت بارتنرز" من إجراء تخارج كامل من استثمارها في "أمانة" بشكل مُبكّر عندما قامت الأخيرة ببيع حصة مسيطرة إلى مشترٍ استراتيجي في مجال الرعاية الصحية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"جلف كابيتال" كريم الصلح إن فريق عمل شركته ساعد "أمانة" على بلوغ استراتيجيتها للنمو وتحقيق مركز متميّز في القطاع.

وأضاف الصلح، أن التخارج يُرسّخ مسيرة "جلف كبيتال" وسجلّها في دعم روّاد الأعمال الذين يمتلكون رؤيا، حيث توفّر لهم رأس المال للنمو وتزوّدهم بالخبرات الإضافية لمساعدة شركاتهم في الوصول إلى مراكز الشركات القيادية الرائدة في السوق.

وعقب الاستثمار الأولي في 2014 والذي استخدم كرأس مال للنمو، ساعدت "جلف كريديت بارتنرز" "أمانة للرعاية الصحية" في تطبيق حوكمة مؤسسية قوية وفي تأمين المزيد من التمويل من مؤسسات مالية أخرى لإجراء المزيد من التوسّعات وإدخال أفضل الممارسات على أعمال الشركة إضافة إلى تحسين عمليات التبليغ المالي.

واستطاعت "أمانة" من خلال الشراكة مع جلف أن تُحسّن نشاطاتها في مجال مراقبة المسؤولية الاجتماعية والبيئية ونشاطات التبليغ بما يتكيّف مع إرشادات ومعايير الأداء التابعة لمؤسّسة التمويل العالمية IFC بحيث تتوافق مع نظام إدارة المسؤولية الاجتماعية والبيئية المعتمد لدى "جلف كريديت بارتنرز".

وأصبحت "أمانة" أول مستشفى لخدمات إعادة التأهيل المتخصصة في الإمارات التي تُعتمد من قِبل اللجنة الأميركية لاعتماد منشآت إعادة التأهيل "CARF"، وهي اليوم موفّر الرعاية الصحية الأوحد في الدولة المعتمد لدى CARF في كل منشآتها وخدماتها.

وتدير "شركة جلف كابيتال"، التي تعمل على تنمية رأس المال وتعزيز القيمة، حالياً 11 مليار درهم (3 مليار دولار) من الأصول من خلال 8 صناديق وأدوات استثمارية.