رسمياً.. الإسباني موراتا ينضم إلى أتليتكو مدريد

الاقتصادي:

تعاقد نادي "أتلتيكو مدريد" وصيف بطل الدوري الإسباني رسمياً مع لاعب نادي "تشيلسي" الإنجليزي ألفارو موراتا على سبيل الإعارة لمدة 18 شهراً مقابل 136 ألف يورو أسبوعياً و6.5 ملايين سنوياً.

ونشر النادي الإسباني على موقعه الرسمي، أن اللاعب الإسباني (26 عاماً) وقّع على عقد انتقاله للنادي المدريدي لمدة سنة ونصف السنة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" في السياق ذاته، أن "تشيلسي" وافق على التخلي عن خدمات موراتا على سبيل الإعارة مع منح "أتلتيكو مدريد" تفعيل بند حق الشراء مقابل 55 مليون يورو.

وسبق لألفارو موراتا الانضمام إلى "البلوز" (لقب تشيلسي) قادماً من نادي "ريال مدريد" في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017، في صفقة قدرت بـ70 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يدخل موراتا الذي دافع عن ألوان "أتلتيكو مدريد" مع الفرق السنية أي في فترة الشباب، في منافسة قوية مع مهاجمي الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان والإسباني الآخر دييجو كوستا.

ووصف موراتا موسمه اللندني الأول بـ"الكارثي"، حيث كلفه ذلك الغياب عن تشكيلة منتخب بلاده المشارك في مونديال روسيا 2018.

ولم يسجل موراتا هذا الموسم سوى 5 أهداف في 16 مباراة خاضها مع "تشيلسي" تحت إشراف المدرب الإيطالي للفريق ماوريتسيو ساري.

ويأتي خيار انتقال موراتا إلى "أتليتكو مدريد" بعد تعاقد ناديه السابق "تشيلسي" مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين قبل أيام قليلة قادماً من "ميلان" الإيطالي، فقرر موراتا على إثر ذلك العودة إلى بلاده إسبانيا بعدما أصبحت فرص لعبه مع الفريق اللندني صعبة للغاية.

ولفت موراتا الذي أحرز مع منتخب إسبانيا كأس أوروبا تحت 19 عاماً في عام 2011، الأنظار إليه في موسم 2015 عندما كان مع "جوفنتوس" الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى برشلونة (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأحرز موراتا لقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" مرتين مع نادي "ريال مدريد" في موسمي 2014 و2017.