لوتاه تبدأ بتسليم مشروع ذا ويفز في قرية جميرا بدبي

الخليج 365 - الإمارات:

أعلنت "شركة لوتاه لتطوير العقارات" استكمال وبدء تسليم مشروع "ذا ويفز" في قرية جميرا الدائرية بدبي، والذي يضم شققاً بمساحات تبدأ من 485 حتى 2,000 قدم مربعة.

وحسب ما أورد موقع "مباشر"، يتكون المشروع من مبنيين يشملان 135 وحدة سكنية تتنوع بين شقق الاستوديو وغرفة نوم واحدة وغرفتين وغرفة نوم واحدة بطابقين، ويضمان مرافق تضم ردهة فسيحة في الطابق الأرضي، ومسبحاً ونادياً رياضياً.

وجاء الإعلان عن اكتمال المشروع خلال حفل التسليم الخاص الذي أقيم اليوم 29 يناير (كانون الثاني) بحضور نخبة من الشخصيات الإدارية العليا في شركة لوتاه ومجموعة من الشخصيات المعنية بالمشروع.

وأطلقت لوتاه لتطوير العقارات في سبتمبر (أيلول) 2016 أحدث مشاريعها السكنية في "قرية جميرا الدائرية" بدبي وهو مشروع "ذا ويفز"، باستثمارات تفوق 550 مليون درهم.

وتسعى لوتاه لتطوير مشاريع عقارية متميزة بأسعار منافسة، تناسب مختلف المستويات، كما تحرص على الالتزام بتطبيق أرقى معايير الجودة في جميع جوانب مشاريعها السكنية، منذ البدء بتنفيذها وحتى استكمالها وتسليمها إلى العملاء، وفقاً للجداول الزمنية المحددة.