أوبو العالمية تفتتح ثاني مراكزها الإقليمية في الإمارات

سيشرف المقر الجديد على جهود التوسع المستمرة للشركة

الخليج 365 - الإمارات:

افتتحت "شركة أوبو" لصناعة الهواتف الذكية في الصين مقرا إقليمياً ثانياً في الإمارات بدبي، ليصبح مركزاً رسمياً لعملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحسب ما أورد موقع "أرقام"، سيشرف المقر الجديد على جهود التوسع المستمرة للشركة، وسيكون بمثابة قاعدة لجميع المبيعات وعمليات التوزيع والتسويق في المنطقة.

وبدأت الشركة العام الماضي بتعديل إنتاجها، وفي سبتمبر (أيلول) أطلقت جوالها الذكي "أوبو فايند إكس" في الإمارات، وتخطط للاستمرار في تقديم منتجات تتناسب مع أذواق الشباب بالمنطقة.

وتأتي خطوة افتتاح المقر الجديد للعلامة التجارية في المنطقة بعد الإعلان عن خطتها لإطلاق سلسلة R17 بالسعودية في وقت سابق من الشهر.

ووسعت "شركة أوبو" أعمالها في مجال الهواتف الذكية إلى أكثر من 30 دولة ومنطقة، تغطي آسيا وأوقيانيا والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، حيث تقدم منتجاتها وخدماتها في أكثر من 400,000 نقطة بيع.

وبدأت الشركة في تقديم منتجاتها للمستهلكين ضمن أسواق مختارة بالشرق الأوسط خلال 2015، بعد أن أقامت مكتب مبيعات إقليمي لها في العاصمة المصرية القاهرة بـ2016.