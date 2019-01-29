شكرا لقرائتكم 71 مليون دينار خسارة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:32

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على خسارة بلغت نسبتها 0.84 في المئة تعادل 11.62 نقطة، هبوطا الى مستوى 1379.27 نقطة في مقابل 1390.89 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر في 2019 الى 3.14 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على ارتفاع بلغت نسبته 0.48 في المئة تعادل 3.86 نقطة الى 812.64 نقطة في مقابل 808.78 نقطة، لتتقلص خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 1.27 في المئة.



وهبطت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 3.15 مليون سهم في مقابل 5.4 مليون سهم بنسبة هبوط 41 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 826 الف دينار في مقابل 1.7 مليون دينار لليوم السابق بنسبة تراجع 51 في المئة، بينما تراجع عدد الصفقات المنفذة الى 75 صفقة في مقابل 101 صفقة بنسبة تراجع 26 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت 4شركات، وانخفضت 4 شركات اخرى، واستقرت أسعار 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.46 بليون دينار بخسارة 71 مليون دينار نسبتها 0.84 في المئة. وركز المستثمرون في تعاملاتهم على قطاع المصارف الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 734 الف دينار بحريني، شكلت 79 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 2.82 مليون سهم، نفذت من خلال 45 صفقة.

وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 651 الف دينار، نسبتها 70 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 2.3 مليون سهم نُفذت من خلال 24 صفقة. وجاء سهم «اي بي إم» ثانيا بقيمة أسهم متداولة بلغت 91 ألف دينار، نسبتها 10 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 105.3 الف سهم، نُفذت من خلال صفقة واحدة.