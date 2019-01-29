شكرا لقرائتكم أداء سلبي لـ 47 في المئة من الأسهم القطرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:28

أنهت 47 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات أمس على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اليوم السابق، تعادل 21 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة أخرى، واستقرت 5 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 616 بليون ريال، بزيادة 3.03 بليون ريال نسبتها 0.49 في المئة.



وبالنظر الى الإجماليات، نجد ارتفاعاً في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 84 في المئة الى 303.4 مليون ريال، في مقابل 165 مليوناً أول من أمس، وصعدت الكمية المتداولة 87 في المئة الى 10.3 مليون سهم، في مقابل 5.5 مليون لليوم السابق، بينما صعد عدد الصفقات المنفذة 74 في المئة الى 6914 صفقة في مقابل 3974 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة ارتفاعه خلال تعاملات أمس بنسبة بلغت 0.34 في المئة، تعادل 37 نقطة، صعوداً الى 10705 نقاط، في مقابل 10668 نقطة اليوم السابق، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الجديد الى 3.94 في المئة.

وخالف قطاع الخدمات اتجاه البورصة الصاعد بعد تراجع مؤشره بنسبة 0.60 في المئة الى 7161 نقطة، تلاه مؤشر التأمين بخسارة 0.20 في المئة الى 3262 نقطة، وفي المقابل ارتفعت مؤشرات بقية القطاعات، تصدرها مؤشر العقارات بزيادة نسبتها 2.70 في المئة تعادل 65 نقطة صعوداً الى 2459 نقطة، فيما بلغت مكاسب مؤشر قطاع الصناعة 0.54 في المئة صعوداً الى 3431 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.51 في المئة، وصعد مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 0.48 في المئة. وبلغت مكاسب مؤشر المصارف 0.06 في المئة تعادل 2.5 نقطة الى 3901 نقطة.