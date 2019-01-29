شكرا لقرائتكم 4 في المئة تراجع في السيولة المتداولة ببورصة الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 23:29

حققت بورصة الكويت خلال تعاملات أمس تراجعاً في السيولة المتداولة أمس بنسبة 4 في المئة الى 37 مليون دينار، في مقابل 38 مليوناً لليوم السابق، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 4.4 في المئة الى 199 مليون سهم في مقابل 191 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 5711 صفقة في مقابل 5614 صفقة، بارتفاع 97 صفقة بنسبة 2 في المئة.



وسجل مؤشر السوق الرئيسي أمس الزيادة الوحيدة بين مؤشرات البورصة نسبتها 0.04 في المئة تعادل 1.82 نقطة صعوداً الى 4784 نقطة في مقابل 4782 نقطة أول من أمس، فيما سجل مؤشر السوق الأول خسارة نسبتها 0.58 في المئة تعادل 31.5 نقطة الى 5394.20 نقطة، في مقابل 5425.74 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.38 في المئة تعادل 19.78 نقطة هبوطاً الى 5178 نقطة في مقابل 5197.43 نقطة لليوم السابق.

وتصدر سهم «بنك بوبيان» قائمة الأسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.04 في المئة، وصولاً إلى 582 فلساً، من تداول 250 ألف سهم، بلغت قيمتها 145 ألف دينار، نُفذت من خلال 40 صفقة.

وحقق سهم «بيتك» أكبر خسارة بين الأسهم، بعد تراجع سعره بنسبة 1.82 في المئة، هبوطاً إلى 592 فلساً، من تداول 23 مليون سهم، حقق بها أكبر سيولة بلغت 14 مليون دينار، جاءت من خلال 1108 صفقات.

وسجل سهم «خليج ب» ثاني أكبر سيولة متداولة في البورصة بلغت 6.1 مليون دينار، استقر سعره خلالها عند 268 فلساً من تداول 22.8 مليون سهم.