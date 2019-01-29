شكرا لقرائتكم 104 بلايين دولار الإنفاق على الرعاية الصحية في الخليج بحلول 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - شفيق الأسدي | منذ 9 ساعات في 29 يناير 2019 - اخر تحديث في 28 يناير 2019 / 19:52

توقع مدير معرض "آراب هيلث" روس ويليامز خلال افتتاح معرض في دبي أمس أن يصل حجم الإنفاق على الرعاية الصحية في دول الخليج إلى 104.6 بليون دولار بحلول عام 2022، وأن تؤدي زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى تعزيز نمو مجال الرعاية الصحية على المدى الطويل. وافتتح نائب حاكم دبي وزير المال في دولة الإمارات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم أمس معرض ومؤتمر آراب هيلث 2019.



ومن المنتظر أن يحتشد أكثر من 84500 متخصّص ومهني في مجال الرعاية الصحية من 160 دولة و4150 شركة عارضة من 66 دولة في مركز دبي التجاري العالمي بين 28 و31 الجاري للمشاركة في الدورة الرابعة والأربعين من معرض ومؤتمر آراب هيلث، وهو أضخم حدث للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

ويقدّم آراب هيلث منصة مهمة لأوساط الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعقد العلاقات مع الأطراف المعنية وتيسير استكشاف فرص الأعمال التجارية الجديدة على صعيد الرعاية الصحية عالمياً.

ويشارك في المعرض أكثر من 36 مستشفى وعيادة ومرفق رعاية صحية آخر من القطاعين العام والخاص لإلقاء الضوء على خبراتهم وتقديم أحدث عروضهم. ومرة أخرى، تعبّر هيئات القطاع العام عن دعمها لآراب هيلث، بينها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة وهيئة الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة بدبي وسلطة مدينة دبي الطبية.

وقال الرئيس التنفيذي للمستشفى الأميركي دبي آلان بوسطن: "باعتباره منصة تمكينية لأصحاب الابتكارات وقادة الفكر والمشترين الرئيسيين والممارسين وواضعي السياسات في مجال الرعاية الصحية، عزّز آراب هيلث مكانة دبي بوصفها بيئة مسرِّعة للرعاية الصحية والابتكار، ويمكننا الآن أن نرى دبي مركزاً رئيسياً للرعاية الصحية والسياحة العلاجية والابتكار التقني".

يذكر أن معرض آراب هيلث 2019، الذي تنظّمه إنفورما إكزيبيشنز - هيلث كير، سيستقبل أيضاً 4500 موفد من أنحاء المنطقة للاستفادة من 11 مؤتمراً متخصصاً في المجال ومعتمداً للتعليم الطبي المستمر تحت مظلة مؤتمر آراب هيلث في تخصّصات مثل الصحة العامة، وجراحة العظام، والتخدير، وطب الطوارئ، وطب النساء والتوليد.