رئيس معايير للتقييم العقاري عضو معتمد أول من «تقييم»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حصل الرئيس التنفيذي شركة معايير للتقييم العقاري ناصر آل عياف على عضوية عضو معتمد أول من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، وذلك في الملتقى المهني السابع للمقيمين. وتمثل درجة عضو معتمد أول أعلى درجة موجودة في سوق التقييم العقاري في الوقت الراهن.

وأشار آل عياف إلى ما حققته معايير في فترة وجيزة من الاعتمادات الرسمية والعضويات والدورات، مبينا أن عضوية عضو معتمد أول من أولى العضويات المتقدمة التي تقدمها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» والتي تسعى لتطوير المهنة والحصول على الزمالة وتخريج أول دفعة بالمملكة.

وذكر آل عياف أن منح هذه الفئة من العضويات يسهم في زيادة الثقة في السوق العقاري واستقرار الأسعار وعدم تذبذبها من خلال المعايير الدولية بموضوعية واحترافية عالية.

ويعكس الإنجاز خبرات مؤسسي «معايير» والقائمين عليها، والتي تجاوزت 15 عاما بالقطاع العقاري والمتخصص بالتقييم العقاري ودراسات أفضل استخدام للأراضي. وفازت شركة معايير أخيرا في منافسات مهمة، منها في القطاع العام والقطاع الخاص والشركات المساهمة العامة والصناديق الاستثمارية والمالية.

يذكر أن معايير للتقييم العقاري لديها 5 فروع منتشرة في الرياض والخبر وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وتعد ضمن كبرى شركات التقييم العقاري بالمملكة الأكثر خبرة وانتشارا وتغطية جغرافية، ومرخصة ومعتمدة لمزاولة التقييم العقاري من قبل وزارة التجارة والاستثمار والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم».