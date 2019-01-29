بدء تنفيذ ربط كهربائي بين السعودية والأردن في 2022

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - عمان

أقرت لجنة فنية من السعودية والأردن، جدوى إنشاء ربط كهربائي بين البلدين من خلال ربط شرق العاصمة الأردنية مع محافظة القريات بخطوط نقل كهربائية بطول 170 كم من المتوقع تنفيذها في 2022.

وقال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المهندس أمجد الرواشدة في تصريح أمس، إن الجانبين السعودي والأردني وضعا خلال الاجتماعات التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأردنية عمان، جدولا زمنيا أوليا لتنفيذ المشروع المتوقع دخوله حيز التنفيذ في 2022.

وأضاف أن دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والأردن، أظهرت وجود حالة من التكاملية بين النظامين الكهربائيين، متوقعا أن يسهم الربط الكهربائي بين النظاميين الكهربائيين السعودي والأردني في إنشاء سوق عربية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية (بيع وشراء) تضم كلا من دول الخليج العربي، والأردن ومصر وفلسطين وسوريا والعراق.

وأوضح أن الربط الكهربائي المنتظر بين السعودية والأردن سيسهم في زيادة اعتمادية الشبكات الكهربائية، ويساعد على التقليل من مخاطر الإطفاءات المفاجئة للوحدات التوليدية أو التغييرات المستمرة في الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة، والتي يوصف إنتاج الطاقة الكهربائية منها بالمتذبذب نتيجة تغير الظروف الجوية.

نتائج دراسات الجدوى: