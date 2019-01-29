كفاءة يطلع الجهات الحكومية على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

عقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أمس في جدة ورشة العمل الثالثة عن آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي بحضور عدد كبير من ممثلي القطاع الحكومي في الجانب الفني من الوزارات والمؤسسات والهيئات وغيرها، وذلك بهدف توضيح ماهية البيانات المطلوب توفرها عن المبنى، والتي سوف يزود بها ممثل الجهة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك من خلال المنصة الالكترونية، وكذلك تم إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في جميع المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها.

وتضمنت الورشة تقديم شرح واف عن أهم البيانات المطلوبة من الجهات الحكومية، وآلية تزويد المركز بهذه البيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، كما تضمنت الورشة تقديم عرض مفصل عن المنصة الالكترونية لجمع بيانات مباني الجهات الحكومية.

وقدم خلال الورشة عرض عن البرامج التدريبية التي يقدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة التي تسهم في رفع وتأهيل الكوادر البشرية المختصة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص للقيام بمهام ترشيد ورفع كفاءة الطاقة في جهاتهم.

كما استمع الحضور لشرح مفصل عن دور المركز في مجال تأهيل سوق شركات خدمات كفاءة الطاقة بالمملكة، بالإضافة إلى تقديم نبذة عن شركة خدمات الطاقة «ترشيد» وما تقوم به من جهود في هذا الجانب.