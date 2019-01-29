أرامكو تستثمر 1.6 مليار دولار في هيونداي أويل الكورية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

تعتزم أرامكو السعودية استثمار ما يصل إلى 1.6 مليار دولار مقابل حصة تبلغ نحو 20% في هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية لتكرير النفط، لتعزز موطئ قدمها في أحد أكبر مشتري النفط الخام الآسيويين.

وتعد أرامكو أكبر مساهم في ثالث أكبر شركة تكرير نفط في كوريا الجنوبية، بحصة نسبتها 63.41%، وسيساعد الاتفاق الجديد أرامكو على تعزيز مبيعات النفط الخام إلى «هيونداي أويل بنك»، أصغر شركة تكرير في كوريا الجنوبية من حيث الطاقة الإنتاجية. والسعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى كوريا الجنوبية، خامس أكبر مستورد للخام في العالم.

وفي 2018، استوردت كوريا الجنوبية 323.17 مليون برميل من الخام من المملكة، بما يعادل 885 ألفا و408 براميل يوميا، وفقا لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية.

وكان الرئيس التنفيذي لأرامكو أبلغ رويترز في نوفمبر 2018 أن الشركة تخطط لزيادة حصتها السوقية في آسيا، بما في ذلك الصين والهند وماليزيا وإندونيسيا، وفي أفريقيا أيضا.

وقالت أرامكو إنها تخطط لشراء حصة تصل إلى 19.9% من «هيونداي أويل بنك»، من «هيونداي» القابضة للصناعات الثقيلة التي تملك 91.13% في «أويل بنك».

وتخطط «أرامكو»، أكبر منتج للنفط في العالم، لزيادة استثمارها في التكرير والبتروكيماويات في مسعى لتقليص اعتمادها على الخام مع تباطؤ الطلب على النفط.

ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية لـ «هيونداي أويل بنك» 650 ألف برميل يوميا، وتهدف إلى توسعة نشاطها في البتروكيماويات. وفي مايو من العام الماضي، أعلنت خططا لبناء مصنع بتروكيماويات بتكلفة 2.7 تريليون وون مع «لوته كيميكال» الكورية الجنوبية. وقالت هيونداي القابضة للصناعات الثقيلة إن أرامكو السعودية تخطط لتقييم «هيونداي أويل بنك» عند عشرة تريليونات وون أو 63 ألف وون للسهم.