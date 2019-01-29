شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود 3 أسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.46% رابحا عدد 6.37 نقطة ليصل إلى مستوى 1385.65 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية والاستثمار. وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 8.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.2 مليون دينار بحرينى. وقاد الارتفاعات، قطاع البنوك التجارية بنسبة 23.14% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 3.88%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.82%، وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 1.96% مدفوعا بصعود سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 1.82%.

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