شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% خاسرا عدد 10.14 نقطة ليصل إلى مستوى 2560.80 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 62.4 مليون سهم محققة ما قيمته 54.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1170 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 13 سهما، فيما انخفض 13 سهما، واستقر 5 أسهم.

وتراجعت عدد 4 قطاعات، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 1.64%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.58%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.07%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.01%، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.84%، وقطاع السلع بنسبة 0.67%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم أملاك للتمويل بنسبة 3.22%، ثم شركة أرامكس بنسبة 2.20%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة بنك المشرق بنسبة 10%، ثم بنك دبى التجارى بنسبة 7.50%.