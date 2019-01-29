شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق مرتفعا والحذر بشأن الطلب الصينى يقوض المعنويات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكى للأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء مدفوعا بمكاسب القطاعات الدفاعية مثل المرافق، بعدما ظل المؤشر معظم الجلسة منخفضا فى أعقاب تحذيرات من شركتى كاتربيلر وإنفيديا الأمريكيتين أثارت مخاوف بشأن ضعف الطلب الصينى.

وأنهى المؤشر نيكى القياسى التعاملات مرتفعا 0.08% إلى 20664.64 نقطة، بعدما بلغ أدنى مستوياته منذ 17 يناير عند 20406.22 نقطة. ومما يعكس حالة الحذر بين المستثمرين، تحققت المكاسب فى الأسهم الدفاعية مثل أسهم شركات المرافق والأغذية وتشغيل السكك الحديدية.

وصعد سهم طوكيو للطاقة الكهربائية 3.7% وارتفع نيسين للأغذية القابضة 1% وزاد سهم سكك حديد وسط اليابان 1.3%. ومن بين 33 مؤشرا فرعيا فى بورصة طوكيو، كان مؤشرا قطاعى الآلات والمعدات الكهربائية من بين الأسوأ أداء، إذ انخفضا 1.6% و1.2% على الترتيب.

وأعلنت كاتربيلر أمس الاثنين نتائج فصلية دون التوقعات، متأثرة بضعف الطلب الصينى وارتفاع تكاليف التصنيع والشحن. وخفضت شركة إنفيديا تقديراتها للإيرادات فى الربع الرابع بمقدار نصف مليار دولار بسبب ضعف الطلب من الصين على الرقائق الإلكترونية المخصصة للألعاب ومبيعات أقل من المتوقع لمنتجات مركز البيانات.

ونزل سهما كوماتسو وهيتاشى لمعدات البناء أكثر من 4% لكل منهما بعد نتائج كاتربيلر. كما انخفضت الأسهم المرتبطة بالصين أيضا بعد خفض إنفيديا للتوقعات. ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.4% وتراجع سهم أدفانتست كورب 4.6% وهبط سهم سكرين هولدنجز 7.6%.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1%، لينهي جلسة التداول عند 1557.09 نقطة.