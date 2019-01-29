شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة سك العملة وتصمم درع تذكارى لمعرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت مصلحة سك العملة في احتفالية اليوبيل الذهبي لمعرض الكتاب بدورته الخمسين بدرع تذكاري إلى جانب مشاركتها بجناح متميز يضم أحدث إصدارات المصلحة من عملات تذكارية ومجموعات تاريخية وشارات وميداليات ودروع أخرى.

وأكد بيان أصدرته مصلحة سك العملة أن المجموعة التاريخية التي تم عرضها بمعرض الكتاب هي مسار العائلة المقدسة وهى مجموعة تتكون من 12 ميدالية تمثل مسار رحلة السيد المسيح فى مصر، ويأتي هذا تزامنًا مع إعلان بابا الفاتيكان مصر واجهة للحج ومجموعة القدس عربية وهى مجموعة من ثلاث ميداليات تمثل المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وكنيسة القيامة وقد تم إصدار هذه المجموعة للتأكيد على عروبة القدس إيمانًا بدور المصلحة في توثيق التاريخ العربي والمصري ومجموعة كنوز مصر الفرعونية الجزء الأول وعدة ميداليات تذكارية تمثل أهم شخصيات التاريخ المصري المعاصر مثل الزعيم جمال عبد الناصر بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

وفى سياق متصل ودعما للمنظومة التعليمية أعلنت وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة مشاركتها في خطط وزارة التعليم العالي لتكريم الجامعات المصرية الأكثر استعدادًا للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، وذلك من خلال تصميم وتنفيذ 3 دروع تذكارية لأفضل 3 جامعات.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية حريصة علي دعم جميع المبادرات والمشروعات التي تتبناها وزارة التعليم العالي لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية ولذا شاركت في هذا التكريم الذي يتم لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، إيمانًا بأهمية رفع كفاءة الجامعات المصرية وتحسين جودة المنظومة التعليمية التي توليها القيادة السياسية عناية خاصة باعتبارها أحد أهم ركائز بناء الأجيال الجديدة أمل مصر في مستقبل أفضل.

وذكر البيان أن مصلحة سك العملة انتهت من تصميم الدروع الثلاثة التي حصلت عليها بالفعل جامعة كفر الشيخ وجاءت في المركز الأول تليها جامعة أسيوط في المركز الثاني ثم جامعة المنصورة في المركز الثالث.

وأكد البيان أن الدكتور محمد معيط وزير المالية طلب سرعة اتخاذ جميع الإجراءات لتصميم وتنفيذ هذه الدروع في أسرع وقت مع توفير المواد الخام المحلية المطلوبة لعملية التصنيع وهو ما تم تحقيقه في وقت قياسي.

وأوضح البيان أنه تم عرض العديد من التصميمات للدروع المطلوبة حيث تم اختيار إحداها وهو على شكل بوابة لإحدى الجامعات المصرية.

كما قامت المصلحة مؤخرا بإصدار عملات متداولة فئة الجنيه والخمسون قرش لتوثيق وتسجيل المشروعات القومية في الفترة الاخيرة في 8 تصميمات مختلفة وهى العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والريف المصري ومحطات توليد الطاقة ومزارع الطاقة بأسوان وقناطر أسيوط الجديدة وحقل زهر وشبكة الطرق والكباري.